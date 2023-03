Infortunio sul posto di lavoro: 19enne trasportato in ospedale

Attimi di grande concitazione e paura nel pomeriggio di oggi, 16 marzo, per un infortunio all’interno di un impianto lavorativo in via Gaetano Negri a Magenta.

Infortunio sul lavoro: 19enne in ospedale

L’allarme è scattato poco dopo le 16, quando un giovane operaio di 19 anni sarebbe caduto all’interno del sito produttivo. Ad un primo momento la situazione è sembrata grave tant’è che sul posto sono state inviate dalla centrale operativa un’ambulanza ed un’automedica in codice rosso oltre che i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e gli uomini della Polizia Locale cittadina.

Una volta arrivati sul posto i sanitari del 118 la situazione si è però rivelata meno grave del previsto e il giovane se l’è cavata solamente con un trauma alla caviglia. In via precauzionale il 19enne è stato caricato sull’ambulanza che è partita in direzione dell’ospedale Fornaroli in codice verde dove il giovane è stato preso in carico dagli specialisti del nosocomio magentino.