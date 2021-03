Infortunio sul lavoro in via Milano a Ossona.

Infortunio sul lavoro: soccorritori in azione

Nella tarda mattina di oggi, lunedì 15 marzo, pochi minuti prima di mezzogiorno, una persona di 49 anni si è infortunata mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via Milano a Ossona.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso e un’automedica.

Allertati anche i Carabinieri di Abbiategrasso.

La persona ferita, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stata trasportata in codice giallo in ospedale.