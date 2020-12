Infortunio sul lavoro ad Arconate per una 44enne

Un infortunio sul lavoro ad Arconate: è successo stamani, mercoledì 9 dicembre 2020, intorno alle 11.20.

Infortunio sul lavoro: allertati i soccorsi

L’incidente si è verificato in via Del Lavoro ad Arconate intorno alle 11.20. A rimanere ferita una donna di 44 anni. Sul posto, per capire le dinamiche dell’infortunio sono giunti sia i Carabinieri della Compagnia di Legnano sia l’Ats Milano Ovest. Per soccorrere la donna anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate, in codice giallo. La 44enne si è procurata un lieve ferita al pollice della mano destra ed è stata trasportata in codice verde all’ospedale per i normali accertamenti.

