Infortunio sul lavoro per un ragazzo di 22 anni in via Della Merlata a Garbatola, frazione di Nerviano.

Aggiornamento delle 16

Per fortuna il giovane non è in gravi condizioni. I sanitari lo stanno trasportando in ospedale in codice verde.

Soccorsi per un 22enne

E’ successo oggi, venerdì 19 febbraio 2021, intorno alle 15.25 un incidente sul lavoro in una ditta di via Della Merlata a Garbatola. Per soccorrere il 22enne rimasto ferito è uscita un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano in codice giallo. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano e l’Ats Milano Ovest. Il 22enne sta ricevendo i primi aiuti proprio in questi minuti.