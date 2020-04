Infortunio sul lavoro per un giovane

Ambulanza e Carabinieri all’alba di sabato 11 aprile in via Settembrini per un infortunio sul lavoro: ferito un ragazzo di 26 anni a Corbetta.

Infortunio sul lavoro a Corbetta

L’incidente, al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, è accaduto in via Settembrini. Un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta ha trasportato il giovane all’ospedale Fornaroli di Magenta. Le sue condizioni non sono gravi.

