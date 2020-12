Infortunio sul lavoro a Rosate: operaio urtato da un muletto finisce in ospedale.

Infortunio sul lavoro: operaio urtato da un muletto finisce in ospedale

L’ambulanza della Croce azzurra di Abbiategrasso e un’automedica sono intervenute in codice giallo nell’impianto lavorativo di via Silvio Pellico a Rosate per soccorrere un uomo di 56 anni. L’operaio è stato urtato da un muletto ed è caduto a terra. I soccorritori, dopo alcuni accertamenti sul posto, hanno trasportato l’uomo in codice giallo in ospedale. Allertata anche la Polizia locale.

