Infortunio sul lavoro a Inveruno questa mattina, giovedì 28 gennaio. Un operaio si è ferito ad un piede con un muletto.

Infortunio sul lavoro: operaio si ferisce ad un piede con un muletto

Questa mattina, giovedì 28 gennaio, intorno alle 11.30, un uomo di 30 anni durante la movimentazione del muletto si è ferito ad un piede. Lavora nella ditta Sogedim di corso Europa a Inveruno. Allertato il 118 sul posto un equipaggio della Croce Bianca di Magenta, la Polizia Locale di Inveruno e personale del dipartimento infortuni sul lavoro di Ats. In corso di accertamento le cause che hanno determinato l’infortunio del lavoratore che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.