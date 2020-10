Infortunio sul lavoro: operaio con gamba schiacciata da un macchinario

Infortunio sul lavoro a Legnano: è successo in una ditta di via Novara. L’uomo è stato trasportato in ospedale.

Infortunio sul lavoro in città

Stava lavorando nel suo reparto quando la sua gamba è rimasta schiacciata da un macchinario. Momenti di paura quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di ieri a Legnano. Poco prima delle 19 i soccorritori sono intervenuti in un impianto lavorativo di via Novara in codice rosse. Le condizioni di un operaio sembravano infatti molto gravi. L’uomo, 42 anni, era infatti rimasto ferito a una gamba. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce Bianca di Legnano, l’automedica dell’ospedale, i Carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino. Il lavoratore ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE