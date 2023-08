Infortunio sul lavoro: operaio si amputa un pollice

Infortunio sul lavoro a Nerviano.

Infortunio su lavoro, operaio si amputa un pollice della mano

L'infortunio su lavoro è successo all'improvviso, con l'operaio che si è visto amputare un pollice della mano. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri, martedì 1 agosto 2023, a Nerviano. Erano da poco passate le 13.15 quando un lavoratore di 38 anni era impegnato in alcune mansioni all'interno di una ditta di via Marzorati: per la precisione, stava scaricando delle lamiere quando, per cause ancora da accertare con chiarezza, si è ferito al dito di una mano.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i soccorritori della Croce rossa insieme ai Carabinieri, alla Polizia locale e all'Ats: l'incidente aveva provocato l'amputazione di un pollice. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il 38enne è stato trasportato all'ospedale San Giuseppe di Milano: è probabile che il dito gli possa essere riattaccato con un'operazione chirurgica.