Infortunio sul lavoro: macellaio si taglia un dito

Infortunio sul lavoro a Canegrate: macellaio si taglia un dito.

Un macellaio di 39 anni, dipendente del Tigros di via Manzoni a Canegrate, si è tagliato un pezzo di un dito mentre stava lavorando. Sul posto la Croce Rossa di Legnano che, dopo averlo medicato, lo ha trasportato in codice verde all’ospedale di Castellanza per accertamenti aggiuntivi. Allertati anche i Carabinieri di Legnano.

