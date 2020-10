Infortunio sul lavoro: grave 62enne dopo una caduta

Infortunio sul lavoro a Legnano: grave 62enne dopo una caduta.

Ambulanza della Croce rossa di Saronno e automatica sono intervenute in codice rosso questa mattina, giovedì 15 ottobre, intorno alle 10, nell’impianto lavorativo di via don Milani a Legnano. Una donna di 62 anni infatti è caduta rovinosamente ed è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Castellanza.

