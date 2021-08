Infortunio sul lavoro: gamba schiacciata, operaio all'ospedale

Infortunio sul lavoro a Cerro Maggiore.

Infortunio per un operaio

E' successo nella mattinata di ieri, martedì 24 agosto 2021. La vittima è un operaio di 38 anni finito all’ospedale con un trauma da schiacciamento a una gamba. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 10 alla Panalpina, azienda di logistica che ha il suo quartier generale in via Zerbi nella frazione di Cantalupo. Scattato l’allarme, la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Legnano, intervenuta in codice rosso. Fortunatamente le condizioni del ferito sono apparse meno gravi del previsto e l’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso legnanese in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti sia i Carabinieri che il personale dell’Ats per gli accertamenti del caso.