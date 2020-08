Infortunio sul lavoro, ferito un uomo di 43 anni

Infortunio sul lavoro in una azienda di Lainate: a rimanere ferito è stato un uomo di 43 anni che è stato poi trasportato all’ospedale San Carlo di Milano.

Infortunio sul lavoro a Lainate

L’incidente sul lavoro è avvenuto ieri sera, martedì, poco dopo le 21 in una azienda di via Donizetti. A dare l’allarme i colleghi di lavoro di un uomo di 43 anni e sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica in codice giallo, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Rho. Dopo avergli prestato le prime cure direttamente sul posto, l’uomo è stato caricato in ambulanza e portato all’ospedale San Carlo di Milano circa un’ora dopo il momento in cui è stato dato l’allarme.

