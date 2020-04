Infortunio sul lavoro a Vittuone: ferite da schiacciamento per un 41enne.

Infortunio sul lavoro: ferite da schiacciamento per un 41enne

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 aprile, intorno alle 16.15 un uomo di 41 anni si è infortunato sul lavoro nell’impianto di via Gandhi a Vittuone. Sul posto l’automedica e l’ambulanza di Sedriano. L’uomo ha riportato ferite da schiacciamento lievi. E’ stato trasportato in codice verde in ospedale per accertamenti.

TORNA ALLA HOME