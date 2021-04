Infortunio sul lavoro, elisoccorso ad Abbiategrasso

Elisoccorso nella zona industriale di Abbiategrasso per un incidente in un impianto lavorativo

Elisoccorso nella zona industriale di Abbiategrasso per un incidente in un impianto lavorativo situato al civico 9 di via Fra’Pampuri. L’allerta è scattata alle 11 di questa mattina, sul posto anche una ambulanza. Allertati anche vigili del fuoco di Milano e Polizia locale. Il sito di Areu non riferisce ancora le generalità della persona coinvolta, ma l’infortunio appare grave.