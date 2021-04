Infortunio sul lavoro: coinvolto 39enne

Infortunio sul lavoro a Cornaredo: coinvolto 39enne

Questa mattina, mercoledì 21 aprile, l’ambulanza della Croce bianca di Sedriano e un’automedica sono intervenute a sirene spiegate nella ditta edile di piazza Cascina Croce a Cornaredo.

Un uomo di 39 anni si è infatti infortunato mentre lavorava.

I soccorritori, dopo alcuni accertamenti sul posto, hanno caricato l’uomo in autolettiga e lo hanno trasportato in codice giallo in ospedale.

Sono stati allertati anche i Carabinieri e la Polizia locale.