Infortunio sul lavoro: cade lucernario e ferisce un operaio

Infortunio sul lavoro a Rho: cade lucernario e ferisce un operaio.

Soccorritori in azione nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 ottobre, in un’azienda di via Risorgimento a Mazzo, frazione di Rho. Un lucernario è caduto dall’altezza di tre metri e ha ferito un operaio. L’uomo, soccorso dall’ambulanza di Arluno, è stato trasportato in codice verde in ospedale ma non è feirto gravemente. Sul posto anche i Vigili del fuoco per controllare tutte le finestre.

