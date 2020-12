Infortunio sul lavoro ad Arese: 53enne finisce in ospedale in codice verde.

Infortunio sul lavoro ad Arese: 53enne finisce in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 15 dicembre, i soccorritori della Misericordia di Arese e un’automedica sono accorsi nell’impianto lavorativo di viale Nuvolari ad Arese per soccorrere un uomo di 53 anni.

Dopo alcuni accertamenti conseguenti all’infortunio sul lavoro, il 53enne è stato portato in ospedale in codice verde.

Sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Rho.

TORNA ALLA HOME