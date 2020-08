Un infortunio sul lavoro si è verificato poco prima delle 9 di oggi, lunedì 31 agosto, ad Abbiategrasso.

Infortunio sul lavoro ad Abbiategrasso

Per cause in corso di accertamento, un ragazzo di 31 anni è rimasto ferito all’interno di un’azienda di via Visconti. Sul posto ambulanza e Polizia Locale. Stando alle prime informazioni, le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi.

