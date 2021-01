Ambulanza della Croce Bianca di Magenta in un impianto lavorativo di via Ticino a Santo Stefano per la brutta caduta al suolo di un 50enne

Infortunio sul lavoro a Santo Stefano

Infortunio in un impianto lavorativo di Santo Stefano Ticino: un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta è stata inviata in via Ticino per soccorrere un uomo di 50 anni che è caduto violentamente al suolo. Inizialmente preoccupanti le sue condizioni, per un intervento al quale è stato assegnato il codice rosso, quello che indica situazioni considerate gravi.