Infortunio sul lavoro a Robecchetto: arriva l’ambulanza

Infortunio sul lavoro a Robecchetto in un’azienda lungo la Statale 341. Sul posto è giunta un’ambulanza in codice giallo per soccorrere un uomo di 38 anni.

Infortunio sul lavoro per un 38enne

Per soccorrere il 38enne infortunato, intorno alle 7.20 di oggi – giovedì 3 dicembre 2020 – è giunta sul posto un’ambulanza della Croca Azzurra di Buscate in codice giallo. Il lavoratore, ricevuti i primi aiuti, è stato portato all’ospedale di Legnano sempre in codice giallo. Allertati anche l’Ats Milano Ovest e i Carabinieri della Compagnia di Legnano per capire le dinamiche dell’incidente.

