Infortunio sul lavoro a Rho

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 3 in via Ratti a Rho, alla ditta Bogophane.

Infortunio sul lavoro

Un ragazzo di 20 anni si è infortunato seriamente a una mano, rimasta schiacciata sotto un macchinario. L’allarme dato dai colleghi ha permesso l’immediato arrivo dell’ambulanza di Rho Soccorso e di un’automedica, giunti sul posto con la massima urgenza. Fortunamente, le condizioni del 20enne, seppur serie, sono risultate meno gravi di quanto temuto.

Al Niguarda

Il codice dell’intervento è passato da rosso a giallo.

Meno di un’ora dopo il loro arrivo in via Ratti i soccorritori hanno caricato il giovane sull’ambulanza e lo hanno trasportato in ospedale a Niguarda, dove è stato riscontrato lo schiacciamento di due dita della mano sinistra.