Infortunio sul lavoro a Novate: ambulanza e automedica sul posto

Infortunio sul lavoro a Novate: ambulanza e automedica sul posto

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 dicembre, poco dopo le 17, una persona di 55 anni si è infortunata mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via fratelli Beltrami a Novate Milanese.

Sul posto, a sirene spiegate, sono intervenute un’ambulanza e un’automedica.

I soccorritori, dopo alcuni accertamenti il loco, hanno trasportato la persona ferita in codice giallo in ospedale.

Sul luogo dell’infortunio lavorativo anche i Carabinieri della Compagnia di Rho per chiarire la dinamica.

TORNA ALLA HOME