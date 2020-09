Infortunio sul lavoro a Magenta: ferito 28enne

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, martedì 1 settembre, a Magenta attorno alle 17.

Infortunio sul lavoro in un’azienda di strada per Robecco: un 28enne è rimasto ferito. Sul posto, in codice giallo, un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e l’automedica. Allertata anche la Polizia Locale di Magenta per i rilievi di rito.

