Infortunio sul lavoro a Gaggiano

Infortunio in un impianto lavorativo sito in via Meucci a Gaggiano: un uomo di 77 anni ha necessitato l'intervento di un mezzo di soccorso, per cause ancora al vaglio, nel pomeriggio di oggi. Una ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco è giunta sul posto nella frazione di Bonirola attorno alle 16.40 per consentire ai sanitari di prestare le prime cure all'uomo.