Infortunio a Bareggio in un impianto lavorativo. In una ditta di via Monte Nero, poco dopo le 8 è scattato l’allarme per un incidente.

Infortunio sul lavoro a Bareggio

Subito sono stati allertati i soccorsi per la persona ferita: sul posto un’ambulanza della Croce Bianca e l’automedica, in codice giallo.

Sul posto anche i vigili

Allertata anche la Polizia Locale di Bareggio per definire i contorni dell’infortunio e coordinare i soccorsi.

