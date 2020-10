Infortunio sul lavoro: 57enne perde la falange di una mano

Infortunio sul lavoro a Nerviano: un operaio è rimasto vittima dell’amputazione di una falange di una mano. E’ finito in ospedale.

Infortunio sul lavoro, perde una falange della mano

Tutto è successo in pochi istanti, con la mano dell’operaio rimasta schiacciata. E’ quanto accaduto ieri, venerdì 16 ottobre 2020, in una ditta di via Delle Cave a Nerviano. Erano circa le 17.20. Il lavoratore, 57 anni, era impegnato all’interno dell’azienda quando è avvenuto l’infortunio. Sul posto sono intervenuti, in codice giallo, i soccorritori della Croce Bianca di Legnano, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Tre le falangi schiacciate, per una di queste vi è stata l’amputazione a causa del colpo ricevuto. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il lavoratore è stato caricato in ambulanza e trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Varese.

