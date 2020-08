Infortunio sul lavoro: 57enne finisce in ospedale

Infortunio sul lavoro a Pero: 57enne finisce in ospedale.

Questa mattina, venerdì 31 luglio, intono alle 11.30, un uomo di 57 anni si è infortunato mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via don Luigi Sturzo a Pero. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che lo ha poi trasportato in codice giallo in ospedale. Allertata anche la Polizia locale di Pero.

