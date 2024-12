Un uomo di 56 anni è deceduto questo pomeriggio, 12 dicembre 2024, in un'azienda di Cusago: sul posto i sanitari e gli inquirenti per chiarire le cause della caduta.

Infortunio sul lavoro: 56enne morto in un'azienda di Cusago

Incidente sul lavoro intorno alle 14.30 in un'azienda di viale Europa a Cusago: l'uomo sarebbe caduto al suolo. Il personale medico intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. presenti anche i carabinieri della compagnia di Corsico che stanno cercando di ricostruire l'accaduto.