Infortunio sul lavoro: 55enne finisce in ospedale

Infortunio sul lavoro ad Abbiategrasso: 55enne finisce in ospedale.

Poco prima delle 9.20 di questa mattina, martedì9 giugno, i soccorritori della Croce Azzurra di Abbiategrasso sono intervenuti nell’impianto lavorativo di viale Mazzini, ad Abbiategrasso, per un infortunio sul lavoro. Protagonista un uomo di 55 anni che, dopo gli accertamenti sul posto eseguiti dal personale dell’ambulanza con il supporto di quello di un’automedica, è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Sono stati allertati anche i Carabinieri di Abbiategrasso e la Polizia locale.

