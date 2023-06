Infortunio sul lavoro: 52enne trasportata in ospedale

Una donna di 52 anni è stata trasportata in codice giallo in ospedale oggi, 12 giugno 2023, dopo ha subito un infortunio mentre si trovava al lavoro in un'azienda di Castano Primo.

Infortunio sul lavoro: 52enne finisce in ospedale

Grave infortunio sul lavoro oggi in un'azienda in via per Turbigo a Castano Primo: una donna di 52 anni è rimasta schiacciata e sul posto sono intervenuti un'ambulanza e l'automedica. Schiacciato un arto della donna che è stata trasportata successivamente in ospedale in codice giallo per le cure.