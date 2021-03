Infortunio sul lavoro a Cassinetta di Lugagnano: 52enne finisce in ospedale.

Infortunio sul lavoro: 52enne finisce in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 marzo, pochi minuti prima delle 15, un’ambulanza è accorsa a sirene spiegate in viale Lombardia a Cassinetta di Lugagnano. Lì infatti un uomo di 52enne si è infortunato mentre si trovava in un impianto lavorativo.

Dopo alcuni accertamenti sul posto da parte dei soccorritori, l’uomo è stato caricato in autolettiga e trasportato in codice giallo all’Humanitas di Rozzano. L’operaio era intendo a lavorare su un macchinario quando si è ferito alla mano