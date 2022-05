Infortunio sul lavoro: 49enne trasportato in elisoccorso in ospedale

Un uomo di 49 anni è rimasto vittima questa mattina, 23 maggio 2022, di un infortunio sul lavoro in un'azienda di Morimondo.

L'infortunio sul luogo di lavoro

Un uomo di 49 anni ha subito un trauma toracico a causa dell'impatto con un gancio pesante in movimento all'interno dell'azienda in cui stava lavorando. L'uomo è stato soccorso in codice giallo dagli addetti di Areu. Arrivata sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso: dopo le prime cure portate sul luogo dell'incidente, il 49enne è stato trasportato in codice giallo in elisoccorso all'ospedale San Gerardo Monza.