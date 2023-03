Infortunio sul lavoro: 46enne soccorso in codice rosso

Infortunio sul lavoro a Nerviano.

Infortunio sul lavoro in via Gramsci a Nerviano

L'allarme è scattato alle 16 di oggi, lunedì 13 marzo 2023, in via Gramsci. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in soccorso, in codice rosso, un'ambulanza della Croce rossa di Legnano; in supporto è arrivata anche l'automedica. Sul posto anche la Polizia Locale e personale dell'Agenzia di tutela della salute.

Il 46enne è stato portato all'ospedale in codice verde

Fortunatamente, le condizioni del ferito si sono rivelate meno preoccupanti del previsto. Dopo essere stato medicato sul posto, l'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Rho.