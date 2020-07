Infortunio sul lavoro: 45enne portato in ospedale

Infortunio sul lavoro ad Abbiategrasso: 45enne portato in ospedale.

Questa mattina, martedì 21 luglio, pochi minuti dopo le 8, un uomo di 45 anni si è infortunato mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via Alighieri ad Abbiategrasso. A soccorrere l’uomo è intervenuta la Croce Azzurra di Abbiategrasso che lo ha trasportato in codice giallo in ospedale.

