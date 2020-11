Infortunio sul lavoro a Rho: 45enne finisce in ospedale

Infortunio sul lavoro: 45enne finisce in ospedale

Ambulanza e automedica sono intervenute questo pomeriggio, giovedì 12 novembre, alle 15.30, nell’impianto lavorativo di via Ancona a Rho per soccorrere un 45enne dopo un infortunio.

L’uomo, dopo alcuni accertamenti, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Sul posto anche la Polizia di Stato di Rho.

TORNA ALLA HOME