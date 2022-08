Infortunio sul lavoro: 44enne rimane con una gamba incastrata

Un uomo di 44 anni è rimasto vittima oggi pomeriggio, 29 agosto, di un grave incidente sul lavoro a Buscate: una gamba gli è rimasta bloccata sotto un lastrone di ferro.

Un uomo di 44 anni è stato trasportato in ambulanza dopo che è rimasto vittima di un'incidente sul lavoro: l'uomo si trovava in un'azienda di via dell'Industria quando, per motivi ancora da chiarire, gli è rimasta incastra una gamba sotto un pesante lastrone di ferro. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, un'ambulanza, un'automedica e i Carabinieri.

I pompieri, di Legnano e i volontari di Inveruno, hanno aiutato i presenti a spostare il lastrone: l'uomo è stato successivamente trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano.