Infortunio sul lavoro: 29enne si ferisce

Infortunio sul lavoro a Rho: 29enne ferito.

Oggi, giovedì 16 aprile, pochi minuti dopo mezzogiorno, l’ambulanza di Rho Soccorso è intervenuta in via San Martino per prestare assistenza ad un 29enne. Il giovane si è ferito mentre lavorava nell’azienda Fippi. Dopo gli accertamenti sul posto, il ragazzo è stato portato in codice verde in ospedale. Non sembrerebbe quindi si sia ferito gravemente.

