Infortunio sul lavoro: 24enne finisce in ospedale

Infortunio sul lavoro Settimo Milanese: 24enne finisce in ospedale

Ambulanza a sirene spiegate in via Enrico Fermi a Settimo Milanese. Questa mattina infatti, martedì 30 marzo, intorno alle 7.30 un giovane di 24 anni è stato protagonista di un infortunio sul lavoro.

I soccorritori, dopo alcuni accertamenti sul posto riguardo lo stato del 24enne, lo hanno caricato sull’autolettiga e predisposto il trasporto in codice giallo in ospedale.