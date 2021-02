Infortunio per un 17enne a Sedriano

Infortunio per un 17enne in via Campo Sportivo a Sedriano: è successo intorno alle 16.30 di oggi, sabato 6 febbraio 2021.

Infortunio per un 17enne

Per prestare i primi soccorsi al ragazzo è stata allertata un’ambulanza, giunta in via Campo Sportivo in codice giallo. E’ successo intorno alle 16.30 di oggi, sabato 6 febbraio. Per fortuna le condizioni del ragazzo non sono gravi e il giovane sta ricevendo i primi soccorsi dai sanitari proprio in questo minuti. Il 17enne è stato poi portato in ospedale in codice verde.