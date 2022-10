Infortunio nell'area industriale: arriva l'elisoccorso

Elisoccorso e ambulanze in codice rosso per soccorrere un uomo caduto al suolo da un container in via Olivetti a Pregnana oggi, 21 ottobre, nella zona industriale della città.

Caduta al suolo, arriva l'elisoccorso

Brutto incidente intorno alle 14 di oggi, nell'area industriale di via Olivetti: a seguito di una caduta a terra da un container dall'altezza di circa due metri e mezzo, un uomo di 37 anni è stato soccorso in codice rosso con l'invio anche dell'elisoccorso. Di quanto accaduto sono stati avvisati anche i Carabinieri di Legnano: i sanitari presenti sul posto stanno portando le prime cure all'uomo che ha subito un trauma cranico, alla schiena e all'arto inferiore. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.