Infortunio in un impianto lavorativo: arrivano i soccorsi

La Croce Bianca di Magenta è intervenuta in codice giallo nell’impianto lavorativo di via Einstein a Marcallo con Casone per soccorrere una persona. Un uomo di 51 anni si è infatti infortunato, intorno alle 11.40, mentre stava lavorando. Allertati anche i Carabinieri di Abbiategrasso. L’uomo, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stato trasportato in ospedale in codice verde.

