Infortunio in palestra, arriva l'ambulanza

Paura per un infortunio sportivo nella palestra in via Gramsci a Pero.

Ambulanza in codice rosso a Pero, nella palestra di arrampicata di via Gramsci 29, alle 16 di oggi.

Infortunio in palestra

Un uomo di 40 anni si è infortunato nel pomeriggio, nella palestra di arrampicata di via Gramsci 29, alle 16 di oggi. Grande spavento e l'arrivo con la massima urgenza dei soccorritori. La vittima dell'incidente è stata medicata sul posto.

Rientro in giallo

Stabilizzato, Le sue condizioni sono fortunatamente risultate meno gravi del temuto. Escluso il pericolo per la vita, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano.