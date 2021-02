Infortunio in cantiere in viale della Repubblica a Cornaredo.

Infortunio in cantiere: elisoccorso sul posto

Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 febbraio, in un cantiere in viale della Repubblica a Cornaredo, nei pressi del supermercato Il Gigante e del casello autostradale.

Un uomo di 53 anni, che si trovava nel cantiere di un palazzo in costruzione, è gravemente ferito.

Sul posto la Polizia locale di Cornaredo, un’ambulanza di Rho soccorso e l’elisoccorso. I medici, dopo le prime cure sul posto, hanno calato l’uomo dal tetto della costruzione con l’utilizzo di una gru.