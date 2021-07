Nella giornata di martedì il sindaco Cesare Nai ha avuto un piccolo incidente domestico. Un lieve infortunio, secondo quanto riferito dal suo staff.

Infortunio domestico per il primo cittadino

Pur non trattandosi di nulla di preoccupante, sarà necessario qualche giorno di convalescenza per il primo cittadino, che, al momento, non è presente in municipio.

A breve in ufficio

A breve, fa comunque sapere il suo staff, sarà comunque nuovamente operativo in ufficio, a disposizione dei cittadini.