Malore all’asilo nido di via Pisacane ad Abbiategrasso: un bimbo di un anno soccorso da un equipaggio di Ata Soccorso

Malore al nido: ambulanza per un bambino di un anno

Apprensione questa mattina all’asilo nido di via Pisacane ad Abbiategrasso per un malore occorso ad un bambino di un anno che ha reso opportuno l’invio di una ambulanza sul posto. Non dunque una caduta come inizialmente indicato dal portale di Areu, ma un malore manifestatosi poco dopo le 10 di oggi: nella struttura una automedica e un equipaggio di Ata Soccorso. Le condizioni del bambino non paiono ad ogni modo fortunatamente essere preoccupanti: è stato precauzionalmente portato in codice verde all’ospedale di Magenta.