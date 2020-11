Infortunio al cimitero di Robecchetto: operaio in ospedale

Infortunio al cimitero di Robecchetto: a rimanere ferito, mentre svolgeva i lavori di posizionamento di una lastra su un colombario, un operaio di 51 anni.

Infortunio al cimitero: cos’è successo

Erano circa le 11.30 di stamani, mercoledì 25 novembre 2020, quando un operaio di 51 anni è rimasto ferito mentre stava posizionando una lastra di un colombario al camposanto di Robecchetto. La lastra gli è caduta addosso e l’uomo ha riportato un trauma cranico; oltre a ciò si è procurato un taglio alla testa e dolori a tutta la schiena.

I soccorsi

Sul posto, per prestare i primi aiuti, un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e un’automedica in codice giallo. Allertati, poiché si tratta di infortunio sul lavoro, anche l’Ats Milano Ovest e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. L’operaio è stato portato, sempre in codice giallo, all’ospedale di Legnano.

