Infortunio al campo sportivo: si rompe la caviglia rimanendo incastrata in una rete di ferro

Infortunio al campo sportivo di via battisti

Si è rotta la caviglia rimanendo incastrata in una rete di ferro. E’ quello che è successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 giugno, nel campo sportivo di via Battisti a Legnano. Sul posto un’ambulanza e l’automedica. La ragazza è stata portata in ospedale in codice giallo.

