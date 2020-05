Si fa male mentre lavora in giardino: arriva l’elisoccorso

Infortunio in via alla Chiesa a Turbigo: proprio in questi minuti di sabato 30 maggio.

Infortunio a Turbigo: arrivano i soccorsi

Un giovane volontario di 21 anni si sarebbe fatto male alla mano destra mentre stava lavorando in un giardino di proprietà della Parrocchia in via alla Chiesa a Turbigo. Il ragazzo ha subito la semiamputazione di un dito proprio mentre stava tagliando il prato. Sul posto un’ambulanza e anche un elisoccorso, entrambi in codice giallo. Il 21enne è stato trasportato all’ospedale Circolo di Varese.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE