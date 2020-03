Infortunio a Motta Visconti: arriva l’elisoccorso

Infortunio in via San Giovanni a Motta Visconti per una donna di 53 anni: è successo oggi, sabato 29 febbraio, intorno alle 15.

Infortunio a Motta Visconti: arriva anche l’elisoccorso

Stando alle prime informazioni a ferire la donna un cavallo intorno al quale si stava muovendo la 53enne. L’animale, imbizzarrito, le avrebbe tirato un calcio. Sul posto, per prestare aiuto alla donna di 53 anni, sia un’ambulanza sia un elisoccorso, allertati entrambi in codice giallo. Per capire le cause dell’incidente anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

La donna è stata elistrasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda.

